Цибулкова пробилась во второй круг турнира в Ухане

Словачка Доминика Цибулкова вышла в следующий раунд турнира в Ухане (Китай). Теннисистка обыграла румынку Монику Никулеску - 6:4, 6:3. Встреча длилась 1 час 30 минут.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 746 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Доминика Цибулкова (Словакия) - Моника Никулеску (Румыния, LL) - 6:4, 6:3

Француженка Ализа Корне не смогла выйти во второй круг, уступив чешке Барборе Стрыцовой - 3:6, 2:6. Поединок продолжался 1 час 26 минут.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 746 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Барбора Стрыцова (Чехия) - Ализе Корне (Франция) - 6:3, 6:2