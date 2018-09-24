Цибулкова пробилась во второй круг турнира в Ухане

Словачка Доминика Цибулкова вышла в следующий раунд турнира в Ухане (Китай). Теннисистка обыграла румынку Монику Никулеску - 6:4, 6:3. Встреча длилась 1 час 30 минут.
Ухань (Китай)
Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд 2 746 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Доминика Цибулкова (Словакия) - Моника Никулеску (Румыния, LL) - 6:4, 6:3
Француженка Ализа Корне не смогла выйти во второй круг, уступив чешке Барборе Стрыцовой - 3:6, 2:6. Поединок продолжался 1 час 26 минут.
Ухань (Китай)
Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд 2 746 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Барбора Стрыцова (Чехия) - Ализе Корне (Франция) - 6:3, 6:2
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