Цибулкова поднялась на 8-е место в рейтинге WTA, опередив Кузнецову

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг женской теннисной ассоциации (WTA). Доминика Цибулкова из Словакии поднялась на 8-ю строчку, опередив россиянку Светлану Кузнецову и британку Джоанну Конту.

Стоит также отметить, что Мария Шарапова, дисквалифицированная за употребление запрещенных препаратов, поднялась на 91-е место.

Рейтинг WTA

Положение на 17 октября

1 (1). Кербер (Германия) – 8310 очков

2 (2). С. Уильямс (США) – 7050

3 (3). Радванска (Польша) – 6050

4 (5). Халеп (Румыния) – 5097

5 (6). Плишкова (Чехия) – 4440

6 (4). Мугуруса (Испания) – 4425

7 (9). Кис (США) – 3797

8 (10). Цибулкова (Словакия) – 3625

9 (8). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 3540

10 (9). Конта (Великобритания) - 3455…

19 (19). ВЕСНИНА (Россия) – 2094…

23 (21). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1825

24 (24). КАСАТКИНА (Россия) – 1740…

35 (35). МАКАРОВА (Россия) – 1476…

91 (93). ШАРАПОВА (Россия) – 690…

93 (94). ХРОМАЧЕВА (Россия) – 690