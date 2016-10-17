Цибулкова поднялась на 8-е место в рейтинге WTA, опередив Кузнецову

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг женской теннисной ассоциации (WTA). Доминика Цибулкова из Словакии поднялась на 8-ю строчку, опередив россиянку Светлану Кузнецову и британку Джоанну Конту.
Стоит также отметить, что Мария Шарапова, дисквалифицированная за употребление запрещенных препаратов, поднялась на 91-е место.
Рейтинг WTA
Положение на 17 октября
1 (1). Кербер (Германия) – 8310 очков
2 (2). С. Уильямс (США) – 7050
3 (3). Радванска (Польша) – 6050
4 (5). Халеп (Румыния) – 5097
5 (6). Плишкова (Чехия) – 4440
6 (4). Мугуруса (Испания) – 4425
7 (9). Кис (США) – 3797
8 (10). Цибулкова (Словакия) – 3625
9 (8). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 3540
10 (9). Конта (Великобритания) - 3455…
19 (19). ВЕСНИНА (Россия) – 2094…
23 (21). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1825
24 (24). КАСАТКИНА (Россия) – 1740…
35 (35). МАКАРОВА (Россия) – 1476…
91 (93). ШАРАПОВА (Россия) – 690…
93 (94). ХРОМАЧЕВА (Россия) – 690