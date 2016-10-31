09:16 | ТЕННИС — WTA

Цибулкова поднялась на 5-е место в рейтинге WTA, Кузнецова осталась 9-й

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Сегодня был опубликован обновленный рейтинг женской теннисной ассоциации (WTA). Доминика Цибулкова из Словакии, выигравшая итоговый турнир в Сингапуре, поднялась на 5-ю строчку, опередив Каролину Плишкову, Гарбинье Мугурусу и Мэдисон Кис.

Лучшей среди россиянок остается Светлана Кузнецова, занимающая 9-е место.

Рейтинг WTA

Положение на 31 октября

1 (1). Кербер (Германия) - 9080 очков

2 (2). С. Уильямс (США) - 7050

3 (3). Радванска (Польша) - 5600

4 (5). Халеп (Румыния) - 5228

5 (8). Цибулкова (Словакия) - 4875

6 (5). Плишкова (Чехия) - 4600

7 (6). Мугуруса (Испания) - 4236

8 (7). Кис (США) - 4137

9 (9). КУЗНЕЦОВА (Россия) - 4115

10 (10). Конта (Великобритания) - 3455...

19 (19). ВЕСНИНА (Россия) - 2094...

26 (26). КАСАТКИНА (Россия) - 1630

27 (27). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 1620...

30 (30). МАКАРОВА (Россия) - 1530...

92 (94). ХРОМАЧЕВА (Россия) - 690

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