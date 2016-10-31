Цибулкова поднялась на 5-е место в рейтинге WTA, Кузнецова осталась 9-й

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг женской теннисной ассоциации (WTA). Доминика Цибулкова из Словакии, выигравшая итоговый турнир в Сингапуре, поднялась на 5-ю строчку, опередив Каролину Плишкову, Гарбинье Мугурусу и Мэдисон Кис.
Лучшей среди россиянок остается Светлана Кузнецова, занимающая 9-е место.
Рейтинг WTA
Положение на 31 октября
1 (1). Кербер (Германия) - 9080 очков
2 (2). С. Уильямс (США) - 7050
3 (3). Радванска (Польша) - 5600
4 (5). Халеп (Румыния) - 5228
5 (8). Цибулкова (Словакия) - 4875
6 (5). Плишкова (Чехия) - 4600
7 (6). Мугуруса (Испания) - 4236
8 (7). Кис (США) - 4137
9 (9). КУЗНЕЦОВА (Россия) - 4115
10 (10). Конта (Великобритания) - 3455...
19 (19). ВЕСНИНА (Россия) - 2094...
26 (26). КАСАТКИНА (Россия) - 1630
27 (27). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 1620...
30 (30). МАКАРОВА (Россия) - 1530...
92 (94). ХРОМАЧЕВА (Россия) - 690