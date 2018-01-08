Цибулкова обыграла Севастову и сыграет с Весниной в Сиднее

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова в первом круге турнира WTA в Сиднее обыграла латвийку Анастасию Севастову - 6:3, 6:1. В следующем раунде она встретится с россиянкой Еленой Весниной.

В еще одном поединке итальянка Камила Джорджи одержала победу над Слоан Стивенс из США - 6:3, 6:0.

Сидней (Австралия)

Турнир WTA Sydney International

Призовой фонд 733 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Цибулкова (Словакия) - Севастова (Латвия, 8) - 6:3, 6:1

Джорджи (Италия, Q) - Стивенс (США, 6) - 6:3, 6:0