Цибулкова обыграла Севастову и сыграет с Весниной в Сиднее

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова в первом круге турнира WTA в Сиднее обыграла латвийку Анастасию Севастову - 6:3, 6:1. В следующем раунде она встретится с россиянкой Еленой Весниной.
В еще одном поединке итальянка Камила Джорджи одержала победу над Слоан Стивенс из США - 6:3, 6:0.
Сидней (Австралия)
Турнир WTA Sydney International
Призовой фонд 733 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Цибулкова (Словакия) - Севастова (Латвия, 8) - 6:3, 6:1
Джорджи (Италия, Q) - Стивенс (США, 6) - 6:3, 6:0
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