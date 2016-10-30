15:58 | ТЕННИС — WTA

Цибулкова обыграла Кербер в финале итогового турнира WTA

0
0
0
14

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова одержала победу над первой ракеткой мира Ангелик Кербер в финале итогового турнира WTA в Сингапуре. 

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore 

Призовой фонд 7 000 000 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Финал 

Цибулкова (Словакия, 7) - Кербер (Германия, 1) - 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/championships/2016/

0
0
0
14


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (14)
Войти, чтобы оставить комментарий

Хрю-хрю

prosvet81 ______________________ Никакой это не Айртон. Это существо зовут ЧМО-ка.

17:21

prosvet81

Айртон в который раз убеждаюсь что с тобой явно что то не в порядке)

17:18

Andrewxyz

Просто умничка, Доминика.

17:07

CanagliaVova

Серена - это конечно феномен. Ни у кого до нее еще не находили букет сразу из 5 тяжелых допинг-препаратов. Оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон :-D

17:05

Айртон

Серена это космос, недосягаемый ни для кого. И вряд ли мы увидим когда-либо ещё подобный феномен. Может через 100, 200 лет кому доведётся, посчастливится увидеть.) Но и нынешняя элита тоже норм, на уровне.) Кузнецову ждёт возвращение в свой 3-4-5 десяток, это ясно как божий день.)) Будет там барахтаться вместе с Павлюченковыми, Макаровыми, Касаткинами.)) Щас ещё один турнирчик глянем и сезон закрыт.)

16:58

whistler2012

echo2011, вот я об этом. Света Кузнецова сейчас явно испытывает энтузиазм, хотя ее лучшая игра осталась в далеком прошлом.

16:47

egoshin-alex

Подождите! Подождите! Дождемся результатов допинг-контроля! Такое движение без устали целую неделю... Это за пределами не только человеческих, но и лошадиных сил. Все "умерли", кроме нее.

16:46

акробат

толстый гномик победил. играл бы братик - вынес бы всех

16:46

echo2011

Все одного уровня,и будущей Уильямс пока не видно.Этак и Кузнецова на четвертом десятке лет начнет претендовать на место в первой тройке.

16:38

whistler2012

Ха-ха. Остается только поздравить WTA со столь выдающимся достижением. Кербер - вершине рейтинга, а Цибулкова побеждает на итоговом. Ну, это равносильно выступлению сборной России по футболу на ЧЕ.

16:33

Айртон

Никакой сенсации нет.) По личкам 5-5. Уж если Доми делает здесь Халеп и Кисулю, то чем Энджи лучше?)) Они все примерно одного уровня. И результат зависит от формы. Цибуля выиграла только что турнир в Австрии и на подъёме, Энджи наоборот слила всю азиатскую серию, почти что в самом начале. Финал в таких условиях для неё успех, я думал её и Ага сделает.) Но всё-равно сезон в целом отличный.) А сегодня победа была нужнее Цибуле, всё-таки для неё это первый настоящий успех.))

16:31

oleg.bob

Это супер- суперсенсация!

16:23

Айртон

Умничка, Доминика!)) Результат закономерный и прогнозируемый.) Цибуля вышла на свой пик, а у Энджи, наоборот, спад после US Open. Поздравления, Доми!)) И привет заносчивой шпале, которая предпочитает не здороваться!)) Пы Сы. Ещё раз спасибо за вынос кузнеца!))

16:19

magic1

1,61м впереди планеты всей!

16:18

Материалы других СМИ

Материалы других СМИ