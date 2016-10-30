Цибулкова обыграла Кербер в финале итогового турнира WTA

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова одержала победу над первой ракеткой мира Ангелик Кербер в финале итогового турнира WTA в Сингапуре.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Цибулкова (Словакия, 7) - Кербер (Германия, 1) - 6:3, 6:4