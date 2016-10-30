Цибулкова обыграла Кербер в финале итогового турнира WTA

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова одержала победу над первой ракеткой мира Ангелик Кербер в финале итогового турнира WTA в Сингапуре.
Сингапур (Сингапур)
Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore
Призовой фонд 7 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Цибулкова (Словакия, 7) - Кербер (Германия, 1) - 6:3, 6:4
Хрю-хрю
prosvet81 ______________________ Никакой это не Айртон. Это существо зовут ЧМО-ка.
17:21
prosvet81
Айртон в который раз убеждаюсь что с тобой явно что то не в порядке)
17:18
Andrewxyz
Просто умничка, Доминика.
17:07
CanagliaVova
Серена - это конечно феномен. Ни у кого до нее еще не находили букет сразу из 5 тяжелых допинг-препаратов. Оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон :-D
17:05
Айртон
Серена это космос, недосягаемый ни для кого. И вряд ли мы увидим когда-либо ещё подобный феномен. Может через 100, 200 лет кому доведётся, посчастливится увидеть.) Но и нынешняя элита тоже норм, на уровне.) Кузнецову ждёт возвращение в свой 3-4-5 десяток, это ясно как божий день.)) Будет там барахтаться вместе с Павлюченковыми, Макаровыми, Касаткинами.)) Щас ещё один турнирчик глянем и сезон закрыт.)
16:58
whistler2012
echo2011, вот я об этом. Света Кузнецова сейчас явно испытывает энтузиазм, хотя ее лучшая игра осталась в далеком прошлом.
16:47
egoshin-alex
Подождите! Подождите! Дождемся результатов допинг-контроля! Такое движение без устали целую неделю... Это за пределами не только человеческих, но и лошадиных сил. Все "умерли", кроме нее.
16:46
акробат
толстый гномик победил. играл бы братик - вынес бы всех
16:46
echo2011
Все одного уровня,и будущей Уильямс пока не видно.Этак и Кузнецова на четвертом десятке лет начнет претендовать на место в первой тройке.
16:38
whistler2012
Ха-ха. Остается только поздравить WTA со столь выдающимся достижением. Кербер - вершине рейтинга, а Цибулкова побеждает на итоговом. Ну, это равносильно выступлению сборной России по футболу на ЧЕ.
16:33
Айртон
Никакой сенсации нет.) По личкам 5-5. Уж если Доми делает здесь Халеп и Кисулю, то чем Энджи лучше?)) Они все примерно одного уровня. И результат зависит от формы. Цибуля выиграла только что турнир в Австрии и на подъёме, Энджи наоборот слила всю азиатскую серию, почти что в самом начале. Финал в таких условиях для неё успех, я думал её и Ага сделает.) Но всё-равно сезон в целом отличный.) А сегодня победа была нужнее Цибуле, всё-таки для неё это первый настоящий успех.))
16:31
oleg.bob
Это супер- суперсенсация!
16:23
Айртон
Умничка, Доминика!)) Результат закономерный и прогнозируемый.) Цибуля вышла на свой пик, а у Энджи, наоборот, спад после US Open. Поздравления, Доми!)) И привет заносчивой шпале, которая предпочитает не здороваться!)) Пы Сы. Ещё раз спасибо за вынос кузнеца!))
16:19
magic1
1,61м впереди планеты всей!
16:18