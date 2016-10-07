20:55 | ТЕННИС — WTA

Цибулкова и Кис получили wild card на турнир в Линце

0
0
0

Американка Мэдисон Кис и словачка Доминика Цибулкова, ведущие борьбу за попадание на итоговый турнир года в Сингапуре, получили wild card на турнире в Линце, который пройдет на следующей неделе. Кроме того, Гарбинье Мугуруса заменила в основной сетке Каролину Плишкову, уже гарантировавшую себе участие в итоговом чемпионате и отказавшуюся от участия в состязаниях в Австрии, сообщает пресс-служба WTA.

На данный момент известны имена пяти участниц BNP Paribas WTA Finals Singapore, который стартует 23 октября. Это – Серена Уильямс, Ангелик Кербер, Симона Халеп, Агнешка Радванска и Плишкова. На оставшиеся три путевки претендуют шесть теннисисток – Мугуруса, Цибулкова, Кис, Карла Суарес Наварро, Светлана Кузнецова и Джоанна Конта.

0
0
0


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ