Цибулкова и Кис получили wild card на турнир в Линце

Американка Мэдисон Кис и словачка Доминика Цибулкова, ведущие борьбу за попадание на итоговый турнир года в Сингапуре, получили wild card на турнире в Линце, который пройдет на следующей неделе. Кроме того, Гарбинье Мугуруса заменила в основной сетке Каролину Плишкову, уже гарантировавшую себе участие в итоговом чемпионате и отказавшуюся от участия в состязаниях в Австрии, сообщает пресс-служба WTA.

На данный момент известны имена пяти участниц BNP Paribas WTA Finals Singapore, который стартует 23 октября. Это – Серена Уильямс, Ангелик Кербер, Симона Халеп, Агнешка Радванска и Плишкова. На оставшиеся три путевки претендуют шесть теннисисток – Мугуруса, Цибулкова, Кис, Карла Суарес Наварро, Светлана Кузнецова и Джоанна Конта.