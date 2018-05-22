Цибулкова и Дияс вышли в четвертьфинал турнира в Страсбурге

Словачка Доминика Цибулкова, "посеянная" на турнире в Страсбурге под 5-м номером, переиграла Реку-Луцу Яни из Венгрии (6:1, 6:4) и вышла в четвертьфинал, где встретиться с победительницей австралийского противостояния Дарья Гаврилова – Саманта Стосур. Зарина Дияс из Казахстана за 2 часа 48 минут переиграла Тимеа Бабош – 7:6 (7:2), 4:6, 6:2. Ее следующей соперницей станет либо Анастасия Павлюченкова, либо Наталья Вихлянцева.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Доминика Цибулкова (Словакия, 5, WC) – Река-Луца Яни (Венгрия) – 6:1, 6:4

Зарина Дияс (Казахстан) – Тимеа Бабош (Венгрия, 6) – 7:6(7:2), 4:6, 6:2

Ван Цян (Китай) – Дэниэлл Роуз Коллинз (США, 7) – 4:6, 7:5, 6:2