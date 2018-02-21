22:36 21 февраля | Теннис — WTA

Цибулкова, Чжан Шуай и Бабош - во втором круге турнира в Будапеште


Первый номер" посева" Доминика Цибулкова вышла во второй круг турнира в Будапеште, победив Фанни Столлар.

Будапешт (Венгрия) 

Турнир WTA Hungarian Ladies Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Тимеа Бабош (Венгрия, 3) - Татьяна Мария (Германия) - 6:1, 6:0

Доминика Цибулкова (Словакия, 1) - Фанни Столлар (Венгрия, WC) - 6:3, 6:3

Чжан Шуай (Китай, 2) - Арина Родионова (Австралия, Q) - 6:3, 6:2

Кирстен Флипкенс (Бельгия) - Моника Никулеску (Румыния) - 6:3, 7:5

Яна Чепелова (Словакия, Q) - Карина Виттхефт (Германия) - 6:2, 6:2

Второй круг

Петра Мартич (Хорватия) - Александра Соснович (Белоруссия, 6) - 3:6, 6:4, 6:4

Виктория Кузьмова (Словакия, LL) - Сабина Лисицки (Германия) - 6:2, 6:4

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) - Михаэла Бузарнеску (Румыния, 5) - 6:1, 6:

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/budapest/

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