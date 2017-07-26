17:33 | ТЕННИС — WTA

Чжан Шуай выбыла в первом круге турнира в Наньчане, Родионова вышла в четвертьфинал

Первая ракетка турнира в Наньчане китаянка Чжан Шуай проиграла в стартовом матче представительнице Тайваня Чан Кайчэнь со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 4:6.

Наньчан (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Чан Кайчэнь (Тайвань) – Чжан Шуай (Китай, 1) – 6:4, 6:7 (6:8), 6:4

Второй круг

Родионова (Австралия) – Лю Фанчжоу (Китай) – 6:4, 6:2

Хань Синьюнь (Китай) – Ван Цян (Китай, 4) – 5:7, 7:6, 6:3

Си Сувэй (Тайвань) – Ходзуми (Япония, Q) – 4:6, 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/nanchang/2017/

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