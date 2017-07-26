Чжан Шуай выбыла в первом круге турнира в Наньчане, Родионова вышла в четвертьфинал

Первая ракетка турнира в Наньчане китаянка Чжан Шуай проиграла в стартовом матче представительнице Тайваня Чан Кайчэнь со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 4:6.
Наньчан (Китай)
Турнир WTA Jiangxi Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Чан Кайчэнь (Тайвань) – Чжан Шуай (Китай, 1) – 6:4, 6:7 (6:8), 6:4
Второй круг
Родионова (Австралия) – Лю Фанчжоу (Китай) – 6:4, 6:2
Хань Синьюнь (Китай) – Ван Цян (Китай, 4) – 5:7, 7:6, 6:3
Си Сувэй (Тайвань) – Ходзуми (Япония, Q) – 4:6, 6:3, 6:4