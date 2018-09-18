Чесноков считает, что Шарапова готова завести семью и приводит в пример Уильямс

Известный российский теннисист и тренер Андрей Чесноков считает, что Мария Шарапова может задумываться о создании семьи, сообщает RT. Ранее стало известно, что экс-первая ракетка мира досрочно завершила сезон.

- Думаю, каждая теннисистка в какой-то момент готова создать семью. Но вспомните Викторию Азаренко. Когда белоруска забеременела, она находилась в топе, а теперь возвращение на корт дается ей очень непросто, - сказал Чесноков. - Вдобавок Виктория судилась с отцом ребенка. Подобные события не могут не сказаться на карьере.

Но есть пример Серены Уильямс, которая после рождения дочери умудрилась дважды добраться до финалов турниров Большого шлема. Это по-настоящему феерический результат. А ведь ей уже 36 лет! Серена – потрясающий атлет, хотя вокруг нее ходит немало сомнительных историй с терапевтическими исключениями.