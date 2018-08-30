Cерена Уильямс - о матче с сестрой: "Я бы не сказала, что это захватывающе"

Американская теннисистка Серена Уильямс, которая в третьем раунде US Open встретится со своей сестрой Винус Уильямс, заявила, что не считает это захватывающим. По словам спортсменки, это будет трудный матч для нее.

- Я бы не сказала, что это захватывающе, - приводит официальный сайт WTA слова Уильямс. - Это определенно будет очень тяжелый матч для меня. Я никогда не болею против Винус, несмотря ни на что. Поэтому я думаю, что это самая трудная часть для меня. Самое приятное то, что мы выявляем лучшее друг в друге. Знаю, что когда я играю с ней - я должна играть в свой лучший теннис. У нее тоже это есть. Это побуждает нас продолжать играть в этом турнире, задает нам планку.

Во втором круге американка обыграла немку Карину Виттхефт - 6:2, 6:2.