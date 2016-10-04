17:45 | ТЕННИС — WTA

CAS установил, что Шарапова не знала о запрете мельдония

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Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) опубликовал решение по допинговому делу Марии Шараповой, в котором указал на то, что международные организации не уведомили спортсменку о внесении мельдония в список запрещенных препаратов с 1 января 2016 года. Сегодня CAS сократил дисквалификацию теннисистки с двух лет до 15 месяцев. На корт россиянка сможет выйти 26 апреля 2017 года.

"После слушаний по делу 7 и 8 сентября 2016 года CAS обнаружил, что Шарапова не знала о риске, которому она подвергла себя во время использования "Милдроната". Во-первых, она использовала "Милдронат" в течение почти десяти лет без каких-либо вопросов о борьбе с допингом. Во-вторых, она проводила консультации с русским врачом, который прописал ей "Милдронат" по медицинским причинам, а не для повышения ее спортивных результатов. В-третьих, она не получала никаких конкретных предупреждений об изменении статуса мельдония из WADA, ITF или WTA", - говорится в решении.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Cepten

Тогда почему дисквалификация не снята совсем? Если бы такие выводы были бы по американским спортсменам, каково было бы решение?

18:02

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