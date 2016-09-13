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CAS объявит решение по "делу Шараповой" в первую неделю октября

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Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) объявит решение по апелляции россиянки Марии Шараповой,  в первую неделю октября, информирует пресс-служба суда. Ранее Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала спортсменку на два года за употребление запрещенного с 1 января 2016 года мельдония. Срок дисквалификации отсчитывается с 26 января 2016 года. 29-летняя теннисистка 9 июня подала апелляцию в CAS.

Позже CAS объявил, что Шарапова и ITF договорились отложить рассмотрение апелляции до сентября. Ожидалось, что решение будет опубликовано до 19 сентября.

 
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