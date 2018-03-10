Бывший тренер Шараповой: "Очень уважаю Марию как игрока и человека"

Тренер Свен Гренефельд, о завершении сотрудничества с которым объявила россиянка Мария Шарапова, заявил, что очень уважает россиянку. В пятницу стало известно о том, что Гренефельд и Шарапова по обоюдному согласию закончили профессиональные отношения.
"Мария является одной из самой работоспособных и профессиональных теннисисток, с которыми я работал. Я ее очень сильно уважаю как игрока и человека. Всем соперницам придется считать с его бойцовским духом", – говорится в заявлении, которое приводит на своей странице известный американский журналист Бен Ротенберг.
Coaching news: amid a string of disappointing results, Maria Sharapova has split with longtime coach Sven Groeneveld.– Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 9 марта 2018 г.
Statements from each: pic.twitter.com/2whuJHZB5E
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Мария является одной из самОЙ работоспособных и профессиональных теннисисток, с которыми я работал. Я ее очень сильно уважаю как игрока и человека. Всем соперницам придется считать с еГО бойцовским духом"
06:19