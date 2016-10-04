19:28 | ТЕННИС — WTA

Бывший спонсор Шараповой рассмотрит возможность возобновления сотрудничества

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Немецкая компания Porsche собирается обсудить условия возобновления контракта с россиянкой Марией Шараповой. Компания расторгла контракт с теннисисткой после того, как она стала фигурантом скандала, связанного с употреблением мельдония. Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации россиянки с двух лет до 15 месяцев, она сможет вернуться на корт 26 апреля 2017 года.

"Мы приняли к сведению недавно объявленное окончательное судебное решение CAS в отношении Марии Шараповой, мы его приветствуем. Мы были и до сих пор находимся в тесном контакте с ней. Как мы всегда подчеркивали, наше взаимодействие зависело от окончательного вердикта. Мы будем обсуждать наше сотрудничество в ближайшие дни и недели", – цитирует ТАСС пресс-службу Porsche.

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http://tass.ru/sport/3677914

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Материалы сюжета: Шарапова: мельдониевая дисквалификация


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