Бывший спонсор Шараповой рассмотрит возможность возобновления сотрудничества

Немецкая компания Porsche собирается обсудить условия возобновления контракта с россиянкой Марией Шараповой. Компания расторгла контракт с теннисисткой после того, как она стала фигурантом скандала, связанного с употреблением мельдония. Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации россиянки с двух лет до 15 месяцев, она сможет вернуться на корт 26 апреля 2017 года.

"Мы приняли к сведению недавно объявленное окончательное судебное решение CAS в отношении Марии Шараповой, мы его приветствуем. Мы были и до сих пор находимся в тесном контакте с ней. Как мы всегда подчеркивали, наше взаимодействие зависело от окончательного вердикта. Мы будем обсуждать наше сотрудничество в ближайшие дни и недели", – цитирует ТАСС пресс-службу Porsche.