Бушар сыграет с Кудрявцевой во втором круге в Квебеке

Хозяйка корта Эжени Бушар в двух сетах обыграла Мэнди Минеллу из Люксембурга в первом круге турнира WTA в Квебеке. Ее следующей соперницей станет россиянка Алла Кудрявцева. В поединке второго круга американка Лорен Дэвис победила соотечественницу Саманту Кроуфорд.

Квебек-Сити (Канада)

Турнир WTA Coupe Banque Nationale

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Бушар (Канада, 1) – Минелла (Люксембург) – 6:3, 6:4

Второй круг

Дэвис (США, Q) – Кроуфорд (США, 8) – 6:4, 6:1