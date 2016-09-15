05:46 | ТЕННИС — WTA

Бушар сыграет с Кудрявцевой во втором круге в Квебеке

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Хозяйка корта Эжени Бушар в двух сетах обыграла Мэнди Минеллу из Люксембурга в первом круге турнира WTA в Квебеке. Ее следующей соперницей станет россиянка Алла Кудрявцева. В поединке второго круга американка Лорен Дэвис победила соотечественницу Саманту Кроуфорд.

Квебек-Сити (Канада)

Турнир WTA Coupe Banque Nationale

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Бушар (Канада, 1) – Минелла (Люксембург) – 6:3, 6:4

Второй круг

Дэвис (США, Q) – Кроуфорд (США, 8) – 6:4, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/quebec/2016/11/6/

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