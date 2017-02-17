Бушар согласилась на второе свидание с фанатом

Канадская теннисистка Эжени Бушар согласилась пойти на второе свидание с фанатом, сообщает BBC.
Спортсменка проиграла спор болельщику, который попросил ее о рандеву в случае победы "Нью-Иглэнд Пэтриотс" и "Атланта Фэлконс" в финальном матче NFL. В итоге пара отправилась на матч НБА "Бруклин" - "Милуоки" (125:129). После первого свидания Бушар заявила, что ее спутник "оказался милым".
Эжени Бушар: "Парень, которому я проспорила свидание, оказался милым"
Thomas_Boy
shu111 _________ Или Чмокорена.
00:55
shu111
Thomas_Boy Может выйти сереночмок.
00:48
shu111
Ну это же не серена. Тут есть куда.
00:39
Thomas_Boy
Опасаясь Смоки, Сереночка споров не заключает.
00:36
Slim Taller
Значит,вдул.
00:24