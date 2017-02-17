23:23 17 февраля | ТЕННИС — WTA

Бушар согласилась на второе свидание с фанатом

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Канадская теннисистка Эжени Бушар согласилась пойти на второе свидание с фанатом, сообщает BBC.

Спортсменка проиграла спор болельщику, который попросил ее о рандеву в случае победы "Нью-Иглэнд Пэтриотс" и "Атланта Фэлконс" в финальном матче NFL. В итоге пара отправилась на матч НБА "Бруклин" - "Милуоки" (125:129). После первого свидания Бушар заявила, что ее спутник "оказался милым".

Эжени Бушар: "Парень, которому я проспорила свидание, оказался милым"

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Thomas_Boy

shu111 _________ Или Чмокорена.

00:55

shu111

Thomas_Boy Может выйти сереночмок.

00:48

shu111

Ну это же не серена. Тут есть куда.

00:39

Thomas_Boy

Опасаясь Смоки, Сереночка споров не заключает.

00:36

Slim Taller

Значит,вдул.

00:24

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