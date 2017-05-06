Бушар обыграла Корне и может встретиться с Шараповой в Мадриде

Канадка Эжени Бушар в трех сетах обыграла француженку Ализе Корне в первом круге турнира WTA в Мадриде. Ее следующей соперницей может стать россиянка Мария Шарапова, если ей удастся победить хорватку Мирьяну Лучич-Барони.

Для 30-летней Шараповой эти соревнования станут лишь вторыми после 15-месячной дисквалификации из-за употребления мельдония. Ранее Бушар назвала Шарапову обманщицей и добавила, что она не заслужила wild card для участия в турнире в Штутгарте.

Любопытно также, что канадца тренируется под руководством экс-наставника Шараповой Томаса Хогстеда.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 5 439 350 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Бушар (Канада) – Корне (Франция) – 6:4, 4:6, 6:1