Бушар и Гергес пробились в полуфинал турнира в Люксембурге

Канадская теннисистка Эжени Бушар и немка Юлия Гергес вышли в полуфинал турнира WTA в Люксембурге.

В 1/4 финала Гергес обыграла хорватку Донну Векич - 6:3, 3:6, 6:3. Бушар прошла благодаря тому, что ее соперница немка Андреа Петкович снялась из-за травмы при счете 4:6, 4:0. В полуфинале Гергес и Бушар сыграют друг с другом.

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Эжени Бушар (Канада, Q) - Андреа Петкович (Германия) - 4:6, 4:0 отказ 2-го игрока

Юлия Гергес (Германия, 1) - Донна Векич (Хорватия, 6) - 6:3, 3:6, 6:3