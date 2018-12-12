"Буду исправляться". Соболенко троллит Кафельникова

Белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на комментарий Евгения Кафельникова в ее адрес.
Ранее россиянин в эфире программы "Игра в тело" сказал, что некоторые теннисистки унижают своих тренеров.
- Понимаю, что могут быть разные эмоции и можно что угодно наговорить, но в такие моменты нужно контролировать себя и заранее обговаривать все подпункты: "Я тебе не мальчик на побегушках". Все нужно четко знать, - сказал Кафельников. Среди спортсменок, которые неуважительно относятся к своим тренерам, он назвал Елену Остапенко и Арину Соболенко.
Соболенко в ответ разместила в Инстаграме видео, где она тащит по залу своего тренера Дмитрия Турсунова.
- Уважаемый Евгений Кафельников, буду исправляться, - подписала видео спортсменка.
Уважаемый Евгений @yevgenykafelnikov ,буду исправляться 😉
Публикация от Aryna Sabalenka (@sabalenka_aryna) 12 Дек 2018 в 12:22 PST