09:40 | ТЕННИС — WTA

Бренгл вышла в четвертьфинал турнира в Новой Зеландии, обыграв Серену Уильямс

0
0
0
2

Американская теннисистка Серена Уильямс во втором круге турнира в Новой Зеландии уступила соотечественнице Мэдисон Бренгл 4:6, 7:6 (7:3), 4:6. Встреча продлилась 2 часа 13 минут.

Ранее сестра Серены Винус Уильям снялась с турнира в Окленде в преддверии матча второго круга против Наоми Осаки. 36-летняя американка отказалась от продолжения участия, сославшись на боль в правой руке.

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир WTA ASB Classic

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Бренгл (США) - Уильямс С. (США, 1) - 6:4, 6:7 (3:7), 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/auckland/2017

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

CanagliaVova

Вся надежда на то, что Чмока утешит :-D

10:36

CanagliaVova

Без лошадиных доз стероидов тяжко :-D

10:36

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ