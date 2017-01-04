Бренгл вышла в четвертьфинал турнира в Новой Зеландии, обыграв Серену Уильямс

Американская теннисистка Серена Уильямс во втором круге турнира в Новой Зеландии уступила соотечественнице Мэдисон Бренгл 4:6, 7:6 (7:3), 4:6. Встреча продлилась 2 часа 13 минут.

Ранее сестра Серены Винус Уильям снялась с турнира в Окленде в преддверии матча второго круга против Наоми Осаки. 36-летняя американка отказалась от продолжения участия, сославшись на боль в правой руке.

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир WTA ASB Classic

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Бренгл (США) - Уильямс С. (США, 1) - 6:4, 6:7 (3:7), 6:4