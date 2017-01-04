Бренгл вышла в четвертьфинал турнира в Новой Зеландии, обыграв Серену Уильямс

Американская теннисистка Серена Уильямс во втором круге турнира в Новой Зеландии уступила соотечественнице Мэдисон Бренгл 4:6, 7:6 (7:3), 4:6. Встреча продлилась 2 часа 13 минут.
Ранее сестра Серены Винус Уильям снялась с турнира в Окленде в преддверии матча второго круга против Наоми Осаки. 36-летняя американка отказалась от продолжения участия, сославшись на боль в правой руке.
Окленд (Новая Зеландия)
Турнир WTA ASB Classic
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Бренгл (США) - Уильямс С. (США, 1) - 6:4, 6:7 (3:7), 6:4
CanagliaVova
Вся надежда на то, что Чмока утешит :-D
10:36
CanagliaVova
Без лошадиных доз стероидов тяжко :-D
10:36