Борис Собкин: "Благодаря новому тренеру Шарапова стала играть лучше"

Известный специалист, тренер Михаила Южного, член Зала российской теннисной славы Борис Собкин поделился мнением о работе Марии Шараповой с Томасом Хогдстедом. Напомним, что официально россиянка начала сотрудничать со шведом в конце марта, а сегодня проиграла в четвертьфинале "Ролан Гаррос" Гарбинье Мугурусе из Испании.

- У меня есть такое правило: публично оценок своим коллегам не даю, - сообщил Собкин. – Этот случай – не исключение. Очевидно, что Мария стала играть лучше и результат их работа приносит, но выводы делать только ей. На собственном опыте знаю цену советам со стороны.



Когда Миша Южный вошел в топ-20, одни говорили, какой Собкин молодец – так подготовил парня, у которого физические данные не очень. А другие уверяли в обратном, заявляя, что Собкин загубил человека, который мог быть первым в мире. Если спросите у меня, кто прав, то я не встану на сторону тех, кто отзывался о моей работе лестно.



Ведь я не знаю, как было бы, тренируйся Миша у кого-то другого. И никто не знает. Здесь не может быть сослагательного наклонения. Вот и получается, что выводы относительно своих коллег я должен делать относительно личной приязни или неприязни. Но это же глупо. Только Шарапова может знать, хорошо ей работается с Хогстедом или плохо. (Владимир ИВАНОВ)