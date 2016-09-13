Борис Беккер: "Борьба за первый номер рейтинга WTA до конца года продолжится"

Известный в прошлом теннисист, тренер Новака Джоковича Борис Беккер подчеркнул, что успех Ангелик Кербер в нынешнем сезоне во много связан с ее настроем. В 2016 году Кербер выиграла Australian Open и US Open, а также играла в финалах Уимблдона и Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. На этой неделе Кербер впервые стала первой ракеткой мира.

– Думаю, Серена Уильямс осенью проведет еще один-два турнира, – приводит Bild слова Беккера. – Ей больно от того, что она больше не номер один в мире. Думаю, до конца года еще будет борьба за первый номер рейтинга.

Восхождение Кербер? Многое здесь связано с ее настроем. Я видел, как в Нью-Йорке она в час дня в самую жару тренировалась. Другие так не делают. Ангелик не облегчает себе жизнь. В этом ключ ее успеха. Она все подгоняет под конкретный турнир, вероятно, она самая подготовленная теннисистка в туре. У нее маленькая команда, на которую она может положиться на сто процентов. И это очень важно. Если кто-то ставит перед собой цель и делает все для ее достижения, то он может достичь многого.