Бондаренко обыграла Скьявоне в первом круге турнира в Стэнфорде

Украинка Катерина Бондаренко в матче первого круга турнира в Стэнфорде одержала победу над итальянкой Франческой Скьявоне - 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут.

В следующей стадии Бондаренко встретится с представительницей Парагвая Вероникой Сепеде Ройг, которая переиграла американку Кристи Ан (2:6, 7:5, 6:1).

Стэнфорд (США)

Турнир WTA Bank of the West Classic

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Бондаренко К. (Украина) - Скьявоне (Италия) - 6:3, 6:4

Сепеде Ройг (Парагвай, Q) - Ан (США) - 2:6, 7:5, 6:1

Беллис (США, 8) - Корне (Франция) - 6:3, 6:2