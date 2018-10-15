Блинкова вышла во второй круг турнира в Люксембурге

В матче первого круга турнира в Люксембурге россиянка Анна Блинкова обыграла немку Татьяну Марию со счетом 6:2, 7:5.

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия) – Татьяна Мария (Германия) – 6:2, 7:5

Донна Векич (Хорватия, 6) – Анна Шмидлова (Словакия) – 6:0, 6:1

Вера Лапко (Белоруссия) – Карина Виттхефт (Германия) – 6:4, 5:7, 6:4

Полин Пармантье (Франция, 8) – Виктория Голубич (Швейцария) – 7:6 (10:8), 6:2