Блинкова вышла во второй круг турнира в Люксембурге

В матче первого круга турнира в Люксембурге россиянка Анна Блинкова обыграла немку Татьяну Марию со счетом 6:2, 7:5.
Люксембург (Люксембург)
Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Блинкова (Россия) – Татьяна Мария (Германия) – 6:2, 7:5
Донна Векич (Хорватия, 6) – Анна Шмидлова (Словакия) – 6:0, 6:1
Вера Лапко (Белоруссия) – Карина Виттхефт (Германия) – 6:4, 5:7, 6:4
Полин Пармантье (Франция, 8) – Виктория Голубич (Швейцария) – 7:6 (10:8), 6:2