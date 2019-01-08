Блинкова выбила третью сеянную Чжан Шуай на турнире в Хобарте

Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла китаянку Чжан Шуай в первом раунде турнира WTA в Хобарте (Австралия). Ее соперница была посеяна под третьим номером.
Матч продолжался один час и 55 минут. В следующем раунде россиянка сыграет с румынкой Ириной-Камелией Бегу.
Хобарт (Австралия)
Турнир WTA Hobart International
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Виктория Кузьмова (Словакия) - Тимеа Бабош (Венгрия) - 6:3, 6:3
Анна Блинкова (Россия, Q) - Чжан Шуай (Китай, 3) - 6:2, 0:6, 6:2
Ализе Корне (Франция, 6) - Элисон Бэи (Австралия, Q) - 6:4, 6:2
Кирстен Флипкенс (Бельгия, 7) - Далила Якупович (Словения) - 6:4, 7:5
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