Блинкова выбила третью сеянную Чжан Шуай на турнире в Хобарте

Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла китаянку Чжан Шуай в первом раунде турнира WTA в Хобарте (Австралия). Ее соперница была посеяна под третьим номером.

Матч продолжался один час и 55 минут. В следующем раунде россиянка сыграет с румынкой Ириной-Камелией Бегу.

Хобарт (Австралия)

Турнир WTA Hobart International

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Кузьмова (Словакия) - Тимеа Бабош (Венгрия) - 6:3, 6:3

Анна Блинкова (Россия, Q) - Чжан Шуай (Китай, 3) - 6:2, 0:6, 6:2

Ализе Корне (Франция, 6) - Элисон Бэи (Австралия, Q) - 6:4, 6:2

Кирстен Флипкенс (Бельгия, 7) - Далила Якупович (Словения) - 6:4, 7:5