Блинкова уступила Дияс в первом круге турнира в Тайбэе

Россиянка Анна Блинкова проиграла в двух сетах Зарине Дияс из Казахстана в первом круге турнира в Тайбэе. Матч длился 1 час 30 минут.
В 1/8 финала Дияс встретится румынкой Моникой Никулеску.
Турнир WTA Taiwan Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Дуань Инин (Китай) - Като (Япония) - 6:2, 4:6, 7:5
Путинцева (Казахстан, 5) - Намигата (Япония, Q) - 6:2, 6:4
Козлова (Украина) - Чжан Шуай (Китай, 2) - 6:2, 6:4
Дияс (Казахстан, 6) - БЛИНКОВА (Россия, Q) - 6:2, 7:5
Чан Кайчэнь (Тайвань, WC) - Ли Ясуань (Тайвань, WC) - 7:5, 6:2
Никулеску (Румыния) - Жабер (Тунис) - 6:1, 4:0 отказ 2-го игрока
Материалы других СМИ