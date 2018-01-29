Блинкова уступила Дияс в первом круге турнира в Гаюсюне

Россиянка Анна Блинкова проиграла в двух сетах Зарине Дияс из Казахстана в первом круге турнира в Гаюсюне. Матч длился 1 час 30 минут.

В 1/8 финала Дияс встретится румынкой Моникой Никулеску.

Турнир WTA Taiwan Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дуань Инин (Китай) - Като (Япония) - 6:2, 4:6, 7:5

Путинцева (Казахстан, 5) - Намигата (Япония, Q) - 6:2, 6:4

Козлова (Украина) - Чжан Шуай (Китай, 2) - 6:2, 6:4

Дияс (Казахстан, 6) - БЛИНКОВА (Россия, Q) - 6:2, 7:5

Чан Кайчэнь (Тайвань, WC) - Ли Ясуань (Тайвань, WC) - 7:5, 6:2

Никулеску (Румыния) - Жабер (Тунис) - 6:1, 4:0 отказ 2-го игрока