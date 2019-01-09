Блинкова уступила Бегу во втором раунде турнира в Хобарте

Российская теннисистка Анна Блинкова покинула турнира WTA в Хобарте (Новая Зеландия). Во втором раунде ее обыграла румынка Ирина-Камелия Бегу - 4:6, 7:6(7:2), 6:2.

Матч продолжался два часа и 39 минут. Соперницей румынской теннисистки по 1/4 финала станет Анна Шмидлова (Словакия).

Хобарт (Австралия)

Турнир WTA Hobart International

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ирина-Камелия Бегу (Румыния) - Анна Блинкова (Россия, Q) - 4:6, 7:6(7:2), 6:2