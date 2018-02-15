17:46 | Теннис — WTA

Блинкова проиграла Каролин Гарсии в Дохе


Россиянка Анна Блинкова проиграла Каролин Гарсии из Франции в третьем круге турнира в Дохе. В четвертьфинале Гарсия встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Доха (Катар) 

Турнир WTA Qatar Total Open 2018 

Призовой фонд 2 897 250 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Каролин Гарсия (Франция, 7) - Анна БЛИНКОВА (Россия, Q) - 7:6(7:3), 7:5

Кэтрин Беллис (США, Q) - Каролина Плишкова (Чехия, 5) - 7:6(7:4), 6:3

Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) - Сорана Кирстя (Румыния) - 6:0, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/doha/

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