Блинкова проиграла Каролин Гарсии в Дохе

Россиянка Анна Блинкова проиграла Каролин Гарсии из Франции в третьем круге турнира в Дохе. В четвертьфинале Гарсия встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2018
Призовой фонд 2 897 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Каролин Гарсия (Франция, 7) - Анна БЛИНКОВА (Россия, Q) - 7:6(7:3), 7:5
Кэтрин Беллис (США, Q) - Каролина Плишкова (Чехия, 5) - 7:6(7:4), 6:3
Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) - Сорана Кирстя (Румыния) - 6:0, 6:4
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