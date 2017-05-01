Блинкова проиграла Эррани

Россиянка Анна Блинкова потерпела поражение в первом круге турнира WTA в Рабате. Сегодня она в двух сетах уступила итальянке Саре Эррани.

В других встречах Франческа Скьявоне обыграла Тимеа Бабош, Юлия Путинцева выиграла у Андреа Петкович, а Варвара Лепченко взяла верх над Кирстен Флипкенс.

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Эррани (Италия) - БЛИНКОВА (Россия, WC) - 6:3, 6:3

Лепченко (США) - Флипкенс (Бельгия) - 6:3, 1:6, 6:3

Путинцева (Казахстан, 5) - Петкович (Германия) - 6:3, 6:4

Скьявоне (Италия, WC) - Бабош (Венгрия, 4) - 6:4, 6:1