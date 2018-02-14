16:53 | Теннис — WTA

Блинкова обыграла Младенович на турнире в Дохе

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Российская теннисистка Анна Блинкова во втором круге турнира WTA в Дохе обыграла француженку Кристину Младенович - 6:3, 6:3. В следующем раунде она встретится с еще одной представительницей Франции Каролин Гарсией.

Доха (Катар) 

Турнир WTA Qatar Total Open 2018 

Призовой фонд 2 897 250 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Анна БЛИНКОВА (Россия, Q) - Кристина Младенович (Франция, 11) - 6:3, 6:3

Анастасия Севастова (Латвия, 13) - Наоми Осака (Япония, Q) - 6:4, 6:1

Элина Свитолина (Украина, 3) - Маркета Вондроушова (Чехия, Q) - 6:2, 6:4

Петра Квитова (Чехия, 16) - Агнешка Радванска (Польша) - 6:7(3:7), 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/doha/2018/11/6/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

Читалось.))

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