Блинкова и Кудрявцева проиграли в первом круге турнира в Ташкенте в парном разряде

Российские теннисистки Анна Блинкова и Алла Кудрявцева уступили венгерке Тимее Бабош и чешке Андрее Главачковой в первом круге турнира в Ташкенте. Первые "сеяные" победили со счетом 1:6, 5:7.
Еще одна россиянка Ирина Хромачева, выступающая в паре с турчанкой Ипек Сойлу, вышла во второй круг турнира, обыграв чешку Кристину Плишкову и Ироду Туляганову из Узбекистана – 6:2, 6:4.
Ташкент (Узбекистан)
Турнир WTA Tashkent Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Бабош/Главачкова (Венгрия/Чехия, 1) – БЛИНКОВА/КУДРЯВЦЕВА (Россия) – 6:1, 7:5
ХРОМАЧЕВА/Сойлу (Россия/Турция, 4) – Плишкова Кр./Туляганова (Чехия/Узбекистан, WC) – 6:2, 6:4
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