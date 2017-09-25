Блинкова и Кудрявцева проиграли в первом круге турнира в Ташкенте в парном разряде

Российские теннисистки Анна Блинкова и Алла Кудрявцева уступили венгерке Тимее Бабош и чешке Андрее Главачковой в первом круге турнира в Ташкенте. Первые "сеяные" победили со счетом 1:6, 5:7.

Еще одна россиянка Ирина Хромачева, выступающая в паре с турчанкой Ипек Сойлу, вышла во второй круг турнира, обыграв чешку Кристину Плишкову и Ироду Туляганову из Узбекистана – 6:2, 6:4.

Ташкент (Узбекистан)

Турнир WTA Tashkent Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Бабош/Главачкова (Венгрия/Чехия, 1) – БЛИНКОВА/КУДРЯВЦЕВА (Россия) – 6:1, 7:5

ХРОМАЧЕВА/Сойлу (Россия/Турция, 4) – Плишкова Кр./Туляганова (Чехия/Узбекистан, WC) – 6:2, 6:4