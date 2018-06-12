Блинкова и Калинская не смогли выйти во второй круг турнира в Хертогенбосе

Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла немке Антонии Лоттнер в первом круге турнира в голландском Хертогенбосе. Игра завершилась в трех сетах - 6:2, 3:6, 6:2.

Бельгийка Кирстен Флипкенс обыграла еще одну россиянку Анну Калинскую - 6:3, 6:0

Хертогенбос (Голландия)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Антония Лоттнер (Германия, Q) - Анна БЛИНКОВА (Россия, Q) - 6:2, 3:6, 6:2

Кирстен Флипкенс (Бельгия) - Анна КАЛИНСКАЯ (Россия, WC) - 6:3, 6:0

Арина Соболенко (Белоруссия, 8) - Маркета Вондроушова (Чехия) - 0:6, 7:5, 6:3