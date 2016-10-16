Блинкова и Хромачева вышли в финал квалификации "Кубка Кремля", Родина, Куличкова и Лейкина - нет

Россиянки Анна Блинкова и Ирина Хромачева пробились в финал квалификации "Кубка Кремля". Блинкова в двух сетах одолела турчанку Чалу Бюйюкакчай, а Хромачевой понадобилось три сета для победы над Вероникой Сепеде из Парагвая.

Еще три представительницы России проиграли в финале квалификации. Евгения Родина проиграла болгарке Виктории Томовой, Елизавета Куличкова - украинке Лесе Цуренко, а Полина Лейкина - чешке Катержине Синяковой.

Хромачева в финале квалификации встретится с Цуренко, а Блинкова - с Надей Подороской из Аргентины.