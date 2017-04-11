Бертенс, Солер-Эспиноса и Сепеде Ройг - во втором круге турнира в Боготе

Испанка Сильвия Солер-Эспиноса обыграла Марию Саккари из Греции в матче первого круга турнира в Боготе. В других встречах Дениса Аллертова уступила Саре Соррибес Тормо, Кики Бертенс переиграла Нину Стоянович, а Вероника Сепеде Ройг оказалась сильнее Беатрисы Хаддад Майи.
Богота (Колумбия)
Турнир WTA Claro Open Colsanitas
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Солер-Эспиноса (Испания) - Саккари (Греция, 8) - 6:3, 7:6 (8:6)
Соррибес Тормо (Испания) - Аллертова (Чехия) - 6:1, 7:6 (7:4)
Бертенс (Голландия, 1) - Стоянович (Сербия) - 6:4, 6:1
Сепеде Ройг (Парагвай) - Хаддад Майя (Бразилия, Q) - 2:6, 6:3, 6:4