Бертенс, Солер-Эспиноса и Сепеде Ройг - во втором круге турнира в Боготе

Испанка Сильвия Солер-Эспиноса обыграла Марию Саккари из Греции в матче первого круга турнира в Боготе. В других встречах Дениса Аллертова уступила Саре Соррибес Тормо, Кики Бертенс переиграла Нину Стоянович, а Вероника Сепеде Ройг оказалась сильнее Беатрисы Хаддад Майи.

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Claro Open Colsanitas

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Солер-Эспиноса (Испания) - Саккари (Греция, 8) - 6:3, 7:6 (8:6)

Соррибес Тормо (Испания) - Аллертова (Чехия) - 6:1, 7:6 (7:4)

Бертенс (Голландия, 1) - Стоянович (Сербия) - 6:4, 6:1

Сепеде Ройг (Парагвай) - Хаддад Майя (Бразилия, Q) - 2:6, 6:3, 6:4