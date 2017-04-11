23:58 11 апреля | ТЕННИС — WTA

Бертенс, Солер-Эспиноса и Сепеде Ройг - во втором круге турнира в Боготе

0
0
0
0

Испанка Сильвия Солер-Эспиноса обыграла Марию Саккари из Греции в матче первого круга турнира в Боготе. В других встречах Дениса Аллертова уступила Саре Соррибес ТормоКики Бертенс переиграла Нину Стоянович, а Вероника Сепеде Ройг оказалась сильнее Беатрисы Хаддад Майи.

Богота (Колумбия) 

Турнир WTA Claro Open Colsanitas 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Солер-Эспиноса (Испания) - Саккари (Греция, 8) - 6:3, 7:6 (8:6)

Соррибес Тормо (Испания) - Аллертова (Чехия) - 6:1, 7:6 (7:4)

Бертенс (Голландия, 1) - Стоянович (Сербия) - 6:4, 6:1

Сепеде Ройг (Парагвай) - Хаддад Майя (Бразилия, Q) - 2:6, 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/bogota/2017/

0
0
0
0
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...