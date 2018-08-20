Бертенс поднялась на 7-е место в чемпионской гонке WTA

Сегодня, 20 августа, на официальном сайте WTA была опубликована обновленная версия чемпионской гонки организации. На седьмое место в ней поднялась голландская теннисистка Кики Бертенс, в финале турнира в Цинциннати обыграла первую ракетку мира румынку Симону Халеп. Последняя, в свою очередь, первой в этом году обеспечила себе место на Итоговом турнире WTA.
Лучшей среди россиянок является Дарья Касаткина, которая опустилась с 7-й на 9-ю позицию.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 20 августа:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6901 очков
2 (2). Ангелик Кербер (Германия) – 5022
3 (4). Петра Квитова (Чехия) – 4022
4 (3). Каролина Возняцки (Дания) – 3912
5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 3600
6 (6). Слоан Стивенс (США) – 3393
7 (12). Кики Бертенс (Голландия) – 3124
8 (8). Элизе Мертенс (Бельгия) – 2841
9 (7). Дарья Касаткина (Россия) – 2747
10 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 2703
...24 (22). Мария Шарапова (Россия) – 1362
...57 (62). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 770
...61 (75). Екатерина Макарова (Россия) – 735
...78 (77). Евгения Родина (Россия) – 612
...81 (80). Анна Блинкова (Россия) – 605
...91 (98). Светлана Кузнецова (Россия) – 542.
* – положение в предыдущем рейтинге