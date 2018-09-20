Бертенс обыграла Якупович и вышла на Родину в 1/4 финала турнира в Сеуле

Голландская теннисистка Кики Бертенс обыграла словенку Далилу Якупович (6:4, 7:5) и вышла в 1/4 финала турнира WTA в Сеуле (Корея). На этой стадии она сыграет с россиянкой Евгенией Родиной.

В другом матче теннисистка из Люксембурга Мэнди Минелла обыграла австралийку Присциллу Хон (6:4, 6:3). Ее соперницей по 1/4 финала станет еще одна представительница Австралии Айла Томлянович.

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мэнди Минелла (Люксембург) - Присцилла Хон (Австралия, Q) - 6:4, 6:3

Кики Бертенс (Голландия, 2) - Далила Якупович (Словения) - 6:4, 7:5