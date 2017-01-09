Бертенс обыграла Бек и вышла во второй круг турнира в Хобарте

Представительница Голландии Кики Бертенс в первом круге турнира в Хобарте одержала победу над немкой Анникой Бек - 6:1, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут. В следующем раунде первая "сеяная" турнира встретится с представительницей Казахстана Галиной Воскобоевой.

Хобарт (Австралия)

Турнир WTA Hobart International

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Бертенс (Голландия, 1) - Бек А. (Германия) - 6:1, 6:2

Флипкенс (Бельгия) - Фурлис (Австралия, WC) - 7:6 (12:10), 6:4