Бертенс не пустила Возняцки в четвертьфинал в Мадриде

Голландка Кики Бертенс вышла в четвертьфинал супертунира в Мадриде, переиграв Каролин Возняцки. Чемпионке Australian Open, "посеянной" под 2-м номером, Бертенс отдала всего четыре гейма – 6:2, 6:2. Ее следующая соперница определится в вечернем поединке россиянки Марии Шараповой и француженки Кристины Младенович. Каролина Плишкова взяла верх над Слоун Стивенс (6:2, 6:3) и вышла на первую ракетку мира Симону Халеп, которая выбила из борьбы сестру-двойняшку чешки Кристину.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 045 855 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Кики Бертенс (Голландия) – Каролин Возняцки (Дания, 2) – 6:2, 6:2

Каролина Плишкова (Чехия, 6) – Слоан Стивенс (США, 9) – 6:2, 6:3

Каролин Гарсия (Франция, 7) – Юлия Гергес (Германия, 11) – 6:2, 6:4