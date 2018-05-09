Бернарда Пера: "Грунт - мое любимое покрытие"

Американская теннисистка Бернарада Пера заявила, что нервничала в начале матча второго круга турнира в Мадриде против британской спортсменки Джоанны Конты (6:4, 6:3). Представительница США отметила, что в целом отлично себя чувствует на грунте.

– Я нервничала в начале матча, ведь в этом году мы уже дважды встречались, – цитирует официальный сайт WTA Перу. – Я проиграла ей, но знала, как нужно играть. Очень рада, что мне удалось реализовать задуманное. Я отлично себя чувствую на этом турнире, так как грунт – мое любимое покрытие, всю жизнь играю на грунте.

В третьем круге Пера встретится с испанкой Карлой Суарес Наварро.