Бенчич пропустит несколько месяцев после операции на запястье

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, которая в прошлом году входила в Top-10 рейтинга WTA, перенесла операцию на запястье и выбыла на несколько месяцев. Об этом сама 20-летняя спортсменка сообщила в своем Твиттере.
"Это было непросто, но, тщательно все изучив и обдумав, мы все же решились на операцию, чтобы окончательно устранить проблемы и обеспечить мне многолетнюю карьеру, – написала Бенчич. – Обещаю, что вернусь сильнее и голоднее, чем когда-либо".
В последнее время из-за проблем с запястьем и плохих результатов Бенчич выбыла из Top-100 и на данный момент занимает 123-е место.
Hi guys, unfortunately I had to have surgery on my left wrist last week so I will be out of action for a few months.😔 (Part 1) pic.twitter.com/oJYJn3CqES– Belinda Bencic (@BelindaBencic) 3 мая 2017 г.