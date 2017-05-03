Бенчич пропустит несколько месяцев после операции на запястье

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, которая в прошлом году входила в Top-10 рейтинга WTA, перенесла операцию на запястье и выбыла на несколько месяцев. Об этом сама 20-летняя спортсменка сообщила в своем Твиттере.

"Это было непросто, но, тщательно все изучив и обдумав, мы все же решились на операцию, чтобы окончательно устранить проблемы и обеспечить мне многолетнюю карьеру, – написала Бенчич. – Обещаю, что вернусь сильнее и голоднее, чем когда-либо".

В последнее время из-за проблем с запястьем и плохих результатов Бенчич выбыла из Top-100 и на данный момент занимает 123-е место.