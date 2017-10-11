Бенчич победила Арруабаррену во втором круге турнира в Линце

Белинда Бенчич из Швейцарии обыграла Лару Арруабаррену из Испании со счетом 6:3, 2:6, 6:3 во втором круге турнира в Линце. В следующем раунде она встретится с Михаэлу Бузарнеску из Румынии.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Бузарнеску (Румыния, Q) - Томлянович (Хорватия) - 4:6, 7:6, 6:1

Бенчич (Швейцария, WC) - Арруабаррена (Испания) - 6:3, 2:6, 6:3

Мария (Германия, 7) - Кузьмова В. (Словакия, Q) - 6:2, 6:3