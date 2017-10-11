23:57 11 октября | Теннис — WTA

Бенчич победила Арруабаррену во втором круге турнира в Линце


Белинда Бенчич из Швейцарии обыграла Лару Арруабаррену из Испании со счетом  6:3, 2:6, 6:3 во втором круге турнира в Линце. В следующем раунде она встретится с Михаэлу Бузарнеску из Румынии.

Линц (Австрия) 

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг

Бузарнеску (Румыния, Q) - Томлянович (Хорватия) - 4:6, 7:6, 6:1

Бенчич (Швейцария, WC) - Арруабаррена (Испания) - 6:3, 2:6, 6:3

Мария (Германия, 7) - Кузьмова В. (Словакия, Q) - 6:2, 6:3

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Материалы других СМИ
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