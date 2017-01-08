10:17 | ТЕННИС — WTA

Бенчич и Стивенс снялись с турнира в Сиднее

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Представительница Швейцарии Белинда Бенчич не сумела завершить поединок первого раунда турнира WTA в Сиднее против Юлии Путинцевой из Казахстана. Ей пришлось сняться из-за травмы по ходу второго сета. Следующая соперница Путинцевой определится в дуэли датчанки Каролин Возняцки и Моники Пуиг из Пуэрто-Рико.

Позднее Бенчич в своем твиттере продемонстрировала причину снятия.

Также от выступлений в Сиднее из-за проблем со здоровьем отказалась американка Слоан Стивенс. В первом круге она должна была встретиться с чешкой Каролиной Плишковой. Теперь в основной сетке ее заменит "лаки лузер" из квалификации.

Сидней (Австралия)

Турнир WTA Apia International Sydney

Призовой фонд – 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Путинцева (Казахстан) – Бенчич (Швейцария) – 6:4, 2:3 - отказ 2-го игрока

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/sydney/2017/

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