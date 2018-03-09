Беллис стала первой соперницей Весниной в Калифорнии

Американка Кэтрин Беллис вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:0, 6:3 она победила испанку Сару Соррибес Тормо. У Беллис 27 ударов навылет и 17 неточностей, у ее соперницы – 4 и 26 соответственно. Во втором раунде американка встретится с россиянкой Еленой Весниной, действующей чемпионкой турнира.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 773 210 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд



Первый круг



Кэтрин Беллис (США) - Сара Соррибес Тормо (Испания, Q) - 6:0, 6:3