02:07 | Теннис — WTA

Беллис стала первой соперницей Весниной в Калифорнии


Американка Кэтрин Беллис вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:0, 6:3 она победила испанку Сару Соррибес Тормо. У Беллис 27 ударов навылет и 17 неточностей, у ее соперницы – 4 и 26 соответственно. Во втором раунде американка встретится с россиянкой Еленой Весниной, действующей чемпионкой турнира.

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир WTA BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 773 210 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд
 
Первый круг
 
Кэтрин Беллис (США) - Сара Соррибес Тормо (Испания, Q) - 6:0, 6:3

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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