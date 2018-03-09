Беллис стала первой соперницей Весниной в Калифорнии

Американка Кэтрин Беллис вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:0, 6:3 она победила испанку Сару Соррибес Тормо. У Беллис 27 ударов навылет и 17 неточностей, у ее соперницы – 4 и 26 соответственно. Во втором раунде американка встретится с россиянкой Еленой Весниной, действующей чемпионкой турнира.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 7 773 210 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Кэтрин Беллис (США) - Сара Соррибес Тормо (Испания, Q) - 6:0, 6:3
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