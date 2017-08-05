Беллис разгромила Квитову в четвертьфинале Стэнфорда, Кис обыграла Цуренко

Американская теннисистка Кэтрин Беллис в четвертьфинале турнира WTA в Стэнфорде обыграла чешку Петру Квитову - 6:2, 6:0. В полуфинале она встретится со своей соотечественницей Коко Вандевэй, которая выбила Анастасию Павлюченкову.
Еще одна американка Мэдисон Кис обыграла украинку Лесю Цуренко - 6:4, 6:3. За выход в финал она поспорит с испанкой Гарбинье Мугурусой.
Стэнфорд (США)
Турнир WTA Bank of the West Classic
Призовой фонд 710 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Беллис (США) - Квитова (Чехия) - 6:2, 6:0
Кис (США) - Цуренко (Украина) - 6:4, 6:3