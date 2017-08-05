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Беллис разгромила Квитову в четвертьфинале Стэнфорда, Кис обыграла Цуренко

Американская теннисистка Кэтрин Беллис в четвертьфинале турнира WTA в Стэнфорде обыграла чешку Петру Квитову6:2, 6:0. В полуфинале она встретится со своей соотечественницей Коко Вандевэй, которая выбила Анастасию Павлюченкову.

Еще одна американка Мэдисон Кис обыграла украинку Лесю Цуренко - 6:4, 6:3. За выход в финал она поспорит с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Стэнфорд (США) 

Турнир WTA Bank of the West Classic 

Призовой фонд 710 900 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Беллис (США) - Квитова (Чехия) - 6:2, 6:0

Кис (США) - Цуренко (Украина) - 6:4, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/stanford/2017/

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