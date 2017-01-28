16:00 | ТЕННИС — WTA

Белинда Бенчич: "Никогда не получала предложений из Казахстана"

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Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич подчеркнула, что в Словакии, откуда родом ее родители, часто поднимается тема смены спортивного гражданства спортсменкой. Она отметила, что никогда не получала предложений из Казахстана.

- Несколько российских теннисистов в последнее время поменяли гражданство, стали выступать за Казахстан. Вам подобных предложений никогда не поступало? - вопрос Бенчич.

- Никогда не получала предложений из Казахстана (смеется). Мои родители родом из Словакии, поэтому словацкие СМИ часто поднимают эту тему. Но я родилась в Швейцарии, горжусь тем, что выступаю за эту страну в Кубке федерации и защищаю этот флаг в индивидуальных турнирах. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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