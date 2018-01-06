Бегу и Халеп выиграли турнир в Шэньчжэне в парном разряде

Румынки Ирина-Камелия Бегу и Симона Халеп стали победительницами турнира в Шэньчжене в парном разряде. В финале они обыграли чешек Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счетом 1:6, 6:1, 10:8.

Напомним, что ранее Халеп также выиграла этот турнир в одиночном разряде.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 626 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Бегу/Халеп (Румыния) – Крейчикова/Синякова (Чехия, 1) – 1:6, 6:1, 10:8