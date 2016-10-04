BBC: Дисквалификация Шараповой будет сокращена

Дисквалификация россиянки Марии Шараповой будет сокращена, уверены в BBC. По информации источника, сделано это будет в связи с непреднамеренным нарушением допинговых правил со стороны российской теннисистки. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне сегодня в 16.00 по московскому времени должен вынести решение по делу спортсменки.

Напомним, 8 июня Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) на два года за употребление мельдония. Дисквалификация отсчитывается от 26 января 2016 года. В этот день после проигранного четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии с Сереной Уильямс россиянка сдала положительную допинг-пробу. Выступившая 7 марта с заявлением теннисистка сообщила, что принимала мельдоний почти 10 лет по совету семейного врача и не знала о его включении в число запрещенных Всемирным антидопинговым агентством с 1 января 2016-го.

После вердикта ITF Шарапова решила оспорить это наказание в CAS.