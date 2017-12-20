Бартоли объявила о возвращении на корт спустя 4 года

Французская теннисистка Марион Бартоли объявила о возвращении на корт. Она примет участие в турнире WTA в Майами, который пройдет с 20 по 31 марта.

"Я рада объявить о своем возвращении в тур в следующем году. Это огромный вызов. У меня впереди много работы, но надеюсь, что смогу вернуться турниру в Майами", - написала 33-летняя спортсменка в Инстаграме.

Напомним, Бартоли ушла из тенниса в 2013 году. Француженка объявила об уходе спустя месяц после того, как выиграла Уимблдон.